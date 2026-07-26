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Заплыв на сапах в честь Дня города Пскова проходит по реке Великой. ФОТО

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Фестиваль сапсерфинга «Псков Сап Фест», приуроченный ко Дню города, проходит сегодня, 26 июля, на Набережной реки Великой в Пскове. Заплыв на сапах проходит по реке прямо сейчас после приветственного слова главы города Бориса Елкина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие стартовало на Набережной реки Великой. Глава города Пскова Борис Елкин выступил с приветственным словом, которое дало старт движению колонны сапсерферов по реке Великой. Гости фестиваля могут посетить различные интерактивные площадки, а также принять участие в конкурсе костюмов.

Также на фестивале будут вручать победителям фотоконкурса и конкурса костюмов подарки, в том числе брендированные сапборды. Победителей конкурса костюмов определят эксперты в сфере косплея, дизайна и актерского мастерства. В заплыве на сапах принимают участие многие косплееры и люди в конкурсных одеяниях, начиная от образов русских девушек в кокошниках и Гринча (главный герой фильма «Гринч - похититель Рождества режиссера Рона Ховарда»), заканчивая лягушками, лисами и на’ви из серии фильмов «Аватар».

 

Параллельно для гостей работает диджейский сет. Выступление музыкальной группы «Авеню» завершит Фестиваль сапсерфинга «Псков Сап Фест».

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