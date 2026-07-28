 
Общество

Баня «Гельдт» открывает новый сезон

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С 28 июля общественная баня «Гельдт» вновь откроет свои двери для гостей после технического отпуска. За время перерыва в бане были проведены работы по обновлению парной, чтобы сделать отдых гостей еще более комфортным, а банные процедуры — еще более качественными и атмосферными.

Фото здесь и далее: «Гельдт»

Особое внимание в этот период было уделено развитию команды. Пар-мастера «Гельдт» приняли участие в профильных мероприятиях банной индустрии, познакомились с современными практиками и новыми подходами к парению, а также обменялись опытом с коллегами из разных регионов страны. Полученные знания и идеи будут постепенно внедряться в работу уже в новом сезоне.

«Технический отпуск — это возможность не только обновить пространство, но и уделить время развитию команды. Мы возвращаемся с новыми идеями, вдохновением и желанием сделать отдых наших гостей еще более комфортным и запоминающимся», — отмечают в бане «Гельдт».

Баня возобновляет работу с 28 июля. Бронирование посещений будет доступно с 28 июля по телефону 33-17-05.

Команда «Гельдт» приглашает гостей вместе открыть новый банный сезон и первыми оценить обновленную парную и новые банные практики. На официальном сайте также доступна покупка электронных сертификатов. 

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