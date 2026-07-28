Баня «Гельдт» открывает новый сезон

С 28 июля общественная баня «Гельдт» вновь откроет свои двери для гостей после технического отпуска. За время перерыва в бане были проведены работы по обновлению парной, чтобы сделать отдых гостей еще более комфортным, а банные процедуры — еще более качественными и атмосферными.
Фото здесь и далее: «Гельдт»
Особое внимание в этот период было уделено развитию команды. Пар-мастера «Гельдт» приняли участие в профильных мероприятиях банной индустрии, познакомились с современными практиками и новыми подходами к парению, а также обменялись опытом с коллегами из разных регионов страны. Полученные знания и идеи будут постепенно внедряться в работу уже в новом сезоне.
Баня возобновляет работу с 28 июля. Бронирование посещений будет доступно с 28 июля по телефону 33-17-05.
Команда «Гельдт» приглашает гостей вместе открыть новый банный сезон и первыми оценить обновленную парную и новые банные практики. На официальном сайте также доступна покупка электронных сертификатов.
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