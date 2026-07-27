В Пскове спор, дошедший до суда апелляционной инстанции, завершился мировым соглашением

Спор, дошедший до суда апелляционной инстанции, завершился мировым соглашением в Псковском областном суде, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковским областным судом в апелляционном порядке рассмотрено гражданское дело по иску мужчины к ООО «Живопись по номерам» об установлении факта трудовых отношений, взыскании компенсации за неиспользованный отпуск, направлении информации о трудовой деятельности в уполномоченные органы.

Требования заявителя были обоснованы тем, что он работал в ООО «Живопись по номерам», занимался изготовлением красок, однако трудовой договор между сторонами не был заключен, оплата труда была сдельная. Факт работы мужчины подтверждается записями в его тетради, которую он вел с целью фиксации выполненной им работы. Истец был уверен, что между ним и обществом имели место трудовые отношения. Вместе с тем, в конце 2024 года без предупреждения и по непонятным причинам работодатель их прервал.

Мужчина, учитывая, что он требования трудового законодательства не нарушал и выполнял свои обязанности точно и в срок, считал их прекращение незаконным и необоснованным.

Решением Великолукского городского суда от 18 марта 2026 года исковые требования истца были удовлетворены, установлен факт трудовых отношений между сторонами, с общества в пользу истца взыскана компенсация за неиспользованный отпуск. Также на общество возложена обязанность направить информацию о стаже и произвести страховые отчисления с заработной платы истца в отделение Социального фонда, а также предоставить информацию о заработной плате, справки 2-НДФЛ в налоговую службу.

ООО «Живопись по номерам» не согласилось с решением суда первой инстанции и подало в Псковский областной суд апелляционную жалобу. В рамках рассмотрения дела судом апелляционной инстанции стороны заключили между собой мировое соглашение, согласно которому истец отказался от своих исковых требований в полном объеме, а ответчик обязался внести в трудовую книжку истца запись о приеме на работу и увольнении в ООО «Живопись по номерам» в должности колеровщик, с указанием причины увольнения «по собственному желанию». Также ответчик обязался выплатить компенсацию в размере 70 000 рублей в срок 7 дней со дня подписания настоящего соглашения.