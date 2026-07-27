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Псковичи могут узнать о профилактике энтеровирусной инфекции на «горячей линии»

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Управление Роспотребнадзора по Псковской области проведет всероссийскую «горячую линию» по вопросам профилактики энтеровирусной (неполио) инфекции с 27 июля по 7 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении. 

Изображение: управление Роспотребнадзора по Псковской области

Граждане смогут получить консультации о мерах личной и общественной профилактики заболевания. Особое внимание будет уделено правилам безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты.

Специалисты расскажут об основных симптомах энтеровирусной инфекции, алгоритме обработки овощей, фруктов и ягод перед употреблением, о правилах личной гигиены, а также рекомендациях по питьевому режиму.

Телефоны специалистов управления по Псковской области: 8112-290662,81136-91719, 81153-37370,81151-25401, 81152-31927

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). 

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