Большинство россиян во время отпуска доверяют питомцев родственникам — опрос

У 51% участников опроса живут кошки, у 38% — собаки. Еще 3% сообщили, что держат других питомцев. 8% ответили, что домашних животных у них нет. Во время отъезда 37% респондентов оставляют питомцев у родственников. К такому выводу пришла редакция Новостей Mail на основе результатов опроса среди читателей проекта 22—23 июля. В опросе приняли участие свыше шести тысяч человек из более чем 50 регионов России.

Еще 28% респондентов предпочитают, чтобы родственники, друзья или соседи присматривали за питомцем непосредственно у них дома, позволяя животному оставаться в привычной обстановке. 11% берут своих питомцев с собой в поездку, 9% оставляют с друзьями или знакомыми. Услугами гостиниц для животных пользуются 5% респондентов, а зооняню приглашают только 1%. Для 7% выбор зависит от конкретной ситуации. Еще 2% выбрали собственный вариант ответа, где большинство ответили, что не уезжают в отпуск.

Если говорить об идеальном варианте, то 39% опрошенных предпочли бы оставить питомца дома под присмотром родственников, друзей или соседей, а 23% взяли бы с собой в путешествие. 19% хотели бы оставлять животных у родственников, а 4% — у друзей. Пользоваться гостиницей для животных готовы 3%, услугами зооняни — 2%. 8% отметили, что все зависит от обстоятельств.

Наиболее важным условием для 26% владельцев домашних животных является возможность оставить питомца в привычной обстановке, для 23% — качество ухода и соблюдение привычного режима, для 19% — наличие человека, которому можно доверять. 17% назвали главным безопасность питомца, 13% — его эмоциональный комфорт. Стоимость услуг оказалась решающим фактором лишь для 1% респондентов, так же как и возможность регулярно получать фотографии и видео питомца во время отпуска.

Главным поводом для переживаний россиян во время разлуки с питомцем оказались не бытовые вопросы, а эмоциональное состояние животных.

44% опрошенных больше всего беспокоятся, что питомец будет испытывать стресс из-за разлуки с хозяином, за здоровье питомца переживают 16%, возможность побега, потери или травмы тревожит 10%. Опасаются, что человек, которому доверили животное, не справится с уходом 7%, а 5% больше всего волнует вероятность недостаточного ухода. 17% признались, что не испытывают особого беспокойства при разлуке с питомцем.

Более половины владельцев животных (55%) никогда не меняли планы на отпуск из-за питомцев. Однако 19% респондентов хотя бы однажды полностью отказывались от поездки. Переносить отпуск на другие даты приходилось 5% респондентов, сокращать его — 5%, менять место отдыха ради поездки вместе с питомцем — 4%, а брать животное с собой вместо первоначального плана — 3%. 10% сталкивались сразу с несколькими подобными ситуациями.

24% опрошенных считают, что брать питомца с собой в отпуск совсем не важно, 10% скорее не считают совместные путешествия значимыми. Для 15%, наоборот, важен совместный отдых, и для 12% — скорее важен. Чаще всего у 39% россиян отношение к совместным поездкам зависит от обстоятельств.

Основным препятствием для совместных путешествий с домашним животным 25% владельцев считают возможный стресс для самого питомца.

19% отметили, что далеко не везде готовы принимать гостей с животными, 17% признались, что путешествовать с питомцем сложнее из-за необходимости тщательнее планировать отдых и передвижения. Для 15% проблема заключается в том, что их питомцу не подходят поездки, а для 13% — в сложностях транспортировки животного. Вопрос оформления документов для путешествий с животными останавливает 6% участников опроса, а более высокая стоимость таких поездок — 1%. Еще 2% выбрали собственные варианты, где чаще всего сообщали о наличии нескольких питомцев, поэтому организовать совместное путешествие значительно сложнее. Лишь 2% сообщили, что обычно путешествуют вместе с питомцем.