Борис Елкин поделился впечатлениями о мероприятиях в честь Дня города Пскова

В прошедшие праздничные дни Псков наполнился музыкой, творчеством, улыбками и искренними эмоциями. День города Пскова-2026 прошел ярко, масштабно и незабываемо, написал глава города Борис Елкин в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Борис Елкин / Мах

Отгремел один из самых любимых праздников псковичей – День города. Для жителей и гостей города работали десятки площадок: концерты, фестивали, интерактивные программы, мастер-классы, выставки, спортивные активности, семейные развлечения и исторические проекты. Каждый смог найти событие по душе и стать частью большого городского праздника.

Особую атмосферу создали творческие коллективы и артисты, которые на протяжении всех праздничных дней дарили зрителям своё мастерство, талант и любовь к родному городу.