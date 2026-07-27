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Борис Елкин поделился впечатлениями о мероприятиях в честь Дня города Пскова

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В прошедшие праздничные дни Псков наполнился музыкой, творчеством, улыбками и искренними эмоциями. День города Пскова-2026 прошел ярко, масштабно и незабываемо, написал глава города Борис Елкин в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Борис Елкин / Мах

Отгремел один из самых любимых праздников псковичей – День города. Для жителей и гостей города работали десятки площадок: концерты, фестивали, интерактивные программы, мастер-классы, выставки, спортивные активности, семейные развлечения и исторические проекты. Каждый смог найти событие по душе и стать частью большого городского праздника.

Особую атмосферу создали творческие коллективы и артисты, которые на протяжении всех праздничных дней дарили зрителям своё мастерство, талант и любовь к родному городу.

 
 
«Спасибо каждому, кто сделал этот День города таким ярким, душевным и по-настоящему незабываемым! Благодарим всех, кто провел этот праздник вместе с нами. До новых встреч на городских мероприятиях!» — добавил Борис Елкин.

 

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Елкин Борис Андреевич

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