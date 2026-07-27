Дмитрий Мельцер посетил ФАПы Дновского округа с проверкой работы местных врачей

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Морино Дновского муниципального округа посетил главный врач Порховской межрайонной больницы, депутат Собрания депутатов Стругокрасненского муниципального округа Дмитрий Мельцер. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Дмитрий Мельцер / «ВКонтакте»

Модульный ФАП установлен в 2023 году. На ФАПе работает Лидия Смирнова. Как отметил Дмитрий Мельцер, деревня Морино — большая зона обслуживания, большое количество людей, но врач справляется на отлично.

На прошлой неделе Дмитрий Мельцер вместе с главной медсестрой Порховской межрайонной больницы Надеждой Капустиной, с очередным рабочим объездом фельдшерско-акушерских пунктов, посетили ФАП в деревне Юрково Дновского муниципального округа. ФАП капитальный, 2022 года постройки. На ФАПе работает Людмила Любашенко.

«Оценили, как организован прием, работу в медицинской информационной системе, материально-техническое оснащение. Некоторые моменты требуют доработки, уже взяли в работу», — прокомментировал Дмитрий Мельцер.

Также главврач Порховской межрайонной больницы отметил, что медработники в данных ФАПах — уверенные пользователи медицинской информационной системы, ведут весь прием и учет в электронном виде, достойно выполняют планы по профилактическим мероприятиям, во многом благодаря поддержке и ответственному отношению к своему здоровью местных жителей.

Также удалось Дмитрий Мельцер «Моринский дом-интернат», где проживает 47 человек, поговорил с сотрудниками о медицинском сопровождении постояльцев и наметил, чем необходимо помочь дополнительно.