 
Общество

Дмитрий Мельцер посетил ФАПы Дновского округа с проверкой работы местных врачей

0

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Морино Дновского муниципального округа посетил главный врач Порховской межрайонной больницы, депутат Собрания депутатов Стругокрасненского муниципального округа Дмитрий Мельцер. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Дмитрий Мельцер / «ВКонтакте»

Модульный ФАП установлен в 2023 году. На ФАПе работает Лидия Смирнова. Как отметил Дмитрий Мельцер, деревня Морино — большая зона обслуживания, большое количество людей, но врач справляется на отлично.

На прошлой неделе Дмитрий Мельцер вместе с главной медсестрой Порховской межрайонной больницы Надеждой Капустиной, с очередным рабочим объездом фельдшерско-акушерских пунктов, посетили ФАП в деревне Юрково Дновского муниципального округа. ФАП капитальный, 2022 года постройки. На ФАПе работает Людмила Любашенко.

«Оценили, как организован прием, работу в медицинской информационной системе, материально-техническое оснащение. Некоторые моменты требуют доработки, уже взяли в работу», — прокомментировал Дмитрий Мельцер.

Также главврач Порховской межрайонной больницы отметил, что медработники в данных ФАПах — уверенные пользователи медицинской информационной системы, ведут весь прием и учет в электронном виде, достойно выполняют планы по профилактическим мероприятиям, во многом благодаря поддержке и ответственному отношению к своему здоровью местных жителей.

Также удалось Дмитрий Мельцер «Моринский дом-интернат», где проживает 47 человек, поговорил с сотрудниками о медицинском сопровождении постояльцев и наметил, чем необходимо помочь дополнительно.

 
«Везде своя атмосфера, свои нюансы. Но главное — везде работают профессионалы, которые искренне заботятся о жизни и здоровье наших жителей. Благодарю коллег за неравнодушие и самоотдачу!» — резюмировал главврач Порховской межрайонной больницы.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026