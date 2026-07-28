«Оленью луну» смогут увидеть жители России в ночь на 30 июля

В ночь на 30 июля жители России увидят «оленью луну» — именно так по традиции называют июльское полнолуние. Американское название этого явления — Buck Moon («оленья луна») — связано с тем, что в это время у оленей начинают расти рога. Племена коренных американцев, такие как анишинаабе, называют это время Miin Giizis, или «ягодная луна», — название знаменует начало сезона сбора ягод.

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В англосаксонской культуре июльская полная луна называлась «луной сена», потому что она отмечала время, когда фермеры собирали и запасали сено на зиму. Племя североамериканских индейцев мохоки называют полную луну в июле «Временем обильного созревания», так как в этот период по всей территории Соединенных Штатов растения начинают плодоносить. Представители американского народа шауни называют ее «ежевичной луной», а лакота — «когда черемуха черная».

По данным Московского планетария, полнолуние наступит 29 июля в 17:37. Лучшее время для наблюдения июльского полнолуния — около восхода Луны вечером 29 июля. В этот вечер Луна взойдет уже почти полностью освещенной и будет выглядеть большой и яркой у горизонта.

При этом следует помнить, что время восхода луны отличается в зависимости от широты. В Москве луна поднимется в 20:55, в Санкт-Петербурге — в 21:30, в Казани — в 20:24, а в Екатеринбурге — в 21:28. Жители Новосибирска увидят восход около 21:10, Иркутска — в 21:07, а во Владивостоке луна взойдет в 20:40.

В случае, если вы не успеете увидеть это астрономическое явление, не стоит расстраиваться: луна кажется полной еще несколько ночей до и после непосредственно самого полнолуния, пишет РБК.