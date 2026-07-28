«Кузница»: Лес – одно из главных богатств Псковской области?

Слушайте в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Лес – одно из главных богатств Псковской области. Территория региона практически на 40% покрыта лесами, то есть больше трети площади. Лесной фонд по площади 2,5 млн гектар. Довольно внушительная цифра. Безусловно, лес – это важная экологическая составляющая, так сказать, «легкие» нашего региона, изобилие грибов и ягод, разнообразие животных и птиц (это так называемые «не древесные ресурсы»). Но есть и экономическая составляющая: древесина - ценное сырье. По всему региону лес выпиливается на выделенных делянках и не только… Как контролируется этот процесс? Много ли у нас пилится леса, как и кем он восстанавливается, в достаточных ли объемах по сравнению с выпиливанием? Насколько глубокая переработка древесины осуществляется в регионе? Или на вывоз идет (как и 10 - 20 лет назад) так называемый «кругляк»? А что у нас с выпилкой древесины на землях сельхозназначения? Вопрос острый, обсудим и эту тему.

Наш эксперт сегодня - министр природных ресурсов и экологии Псковской области Виктор Мусатов. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.