Виктор Мусатов: Важно найти баланс между заготовкой древесины и лесом как экосистемой

Лес — это, безусловно, богатство Псковской области. Такое мнение министр природных ресурсов и экологии Виктор Мусатов озвучил в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Очень важно найти баланс между заготовкой древесины и лесом как экосистемой, как рекреационным ресурсом. На самом деле это делается в соответствии с действующим законодательством. Конечно, каждый регион вырабатывает свой вектор развития, но принцип, наверное, везде примерно одинаковый. В зависимости от природного состава лесных насаждений определяются дальнейшие действия. Наверное, каждый регион хочет видеть переработку на своей территории, потому что это рабочие места, налоги. Данный баланс, наверное, понятен. А вот чаще непонятно, как соблюдается баланс между лесами, которые отдаются в переработку и которые выполняют защитные или рекреационные функции», — сказал Виктор Мусатов.