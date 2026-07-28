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Виктор Мусатов: Важно найти баланс между заготовкой древесины и лесом как экосистемой

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Лес — это, безусловно, богатство Псковской области. Такое мнение министр природных ресурсов и экологии Виктор Мусатов озвучил в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Очень важно найти баланс между заготовкой древесины и лесом как экосистемой, как рекреационным ресурсом. На самом деле это делается в соответствии с действующим законодательством. Конечно, каждый регион вырабатывает свой вектор развития, но принцип, наверное, везде примерно одинаковый. В зависимости от природного состава лесных насаждений определяются дальнейшие действия. Наверное, каждый регион хочет видеть переработку на своей территории, потому что это рабочие места, налоги. Данный баланс, наверное, понятен. А вот чаще непонятно, как соблюдается баланс между лесами, которые отдаются в переработку и которые выполняют защитные или рекреационные функции», — сказал Виктор Мусатов.

Здесь все достаточно отрегулировано, отметил министр. «Все начинается с лесоустройства, которое выполняет специальное предприятие, и в результате лесоустройства выделяются различные категории защитности лесов, их достаточно много: вдоль дорог, вдоль водных объектов, вокруг глухариных токов, а вторая группа лесов — это эксплуатационные», — пояснил он.

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Мусатов Виктор Юрьевич

Мусатов Виктор Юрьевич

Министр природных ресурсов и экологии Псковской области.

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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