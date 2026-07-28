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Депутат Госдумы рассказала про ушедшего на СВО мужа

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В январе депутат и бывший председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Заксобрания Приморья Игорь Чемерис - муж и отец четырех детей - подписал контракт на воинскую службу на СВО. Об этом рассказала его жена, депутат Государственной Думы от фракции «Новые люди» Роза Чемерис в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM). Гостья студии при общении с избирателями уделяет особое внимание людям, чьи близкие приняли решение отправиться на фронт. 

Из опыта общения с избирателями Роза Чемерис отметила, что не раз сталкивалась с людьми, которых надо просто по-человечески поддержать, потому что кто-то из их близких находится в зоне специальной военной операции.

Данная тема депутату очень близка, поскольку ее муж Игорь Чемерис тоже находится в зоне боевых действий. Отец четырех детей добровольно подписал контракт на службу в январе этого года.

«У меня у самой муж на СВО, хоть я и мало об этом говорю. Он - военный финансист, он - человек, который очень неравнодушен. Мы все переживаем за это. И важно понимать, что женщин, у которых близкие на СВО, очень много, и надо их услышать. И наша задача - их услышать», — объяснила Роза Чемерис.
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