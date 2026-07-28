Депутат Госдумы рассказала про ушедшего на СВО мужа

В январе депутат и бывший председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Заксобрания Приморья Игорь Чемерис - муж и отец четырех детей - подписал контракт на воинскую службу на СВО. Об этом рассказала его жена, депутат Государственной Думы от фракции «Новые люди» Роза Чемерис в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM). Гостья студии при общении с избирателями уделяет особое внимание людям, чьи близкие приняли решение отправиться на фронт.

Из опыта общения с избирателями Роза Чемерис отметила, что не раз сталкивалась с людьми, которых надо просто по-человечески поддержать, потому что кто-то из их близких находится в зоне специальной военной операции.

Данная тема депутату очень близка, поскольку ее муж Игорь Чемерис тоже находится в зоне боевых действий. Отец четырех детей добровольно подписал контракт на службу в январе этого года.