Человеческое тело располагает множеством встроенных механизмов, которые мы привыкли воспринимать как досадные неудобства, хотя за каждым из них стоит тонкая биохимическая настройка. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович отметил, что эти явления — от увлажнения глазной поверхности до внезапной потери равновесия — работают по собственным законам, и понимание их природы способно превратить раздражающий симптом из врага в подсказку.

Изображение сгенерировано нейросетью

Слёзы — это не просто вода. Существует три их типа. Базальные постоянно омывают глазное яблоко, защищая от инфекций. Рефлекторные возникают в ответ на раздражение — ветер, пыль, лук. Эмоциональные слёзы — совершенно другой продукт. Их состав радикально отличается: концентрация белков выше на 20–25%, в них присутствуют гормоны стресса, пролактин, марганец, а также эндогенные опиоиды, действующие как естественное обезболивающее. Всего в слезах выявлено 907 белков, из которых 52 значительно обогащены именно в эмоциональных слезах.

«Плач выполняет две ключевые функции. Гомеостатическая: помогает восстановить баланс. В момент плача включается парасимпатическая система — организм переключается в режим восстановления, давление снижается, наступает разрядка. Коммуникативная: человек — единственный вид на планете, у которого эмоциональный плач закрепился эволюционно. Плач стал «честным сигналом» — он показывает уязвимость, вызывает эмпатию. Сдерживать слёзы не стоит. Если плач становится беспричинным и неконтролируемым — это симптом депрессии. Эмоциональные слёзы действительно горькие на вкус. Через полтора часа после просмотра мелодрамы настроение плакавших участников эксперимента оказалось лучше, чем у тех, кто смотрел спокойно», — объяснил Яков Якубович.

Головокружение — ощущение, что вы или предметы движутся, хотя вы неподвижны. Мозг получает противоречивые сигналы от вестибулярного аппарата, зрения и проприоцептивной системы. Ключевые элементы — отолиты, микроскопические кристаллы во внутреннем ухе. При наклоне головы они смещаются, изгибают рецепторные клетки и сообщают мозгу об изменении положения. Головокружение — не защитный рефлекс, а побочный эффект сбоя, выполняющий сигнальную функцию. Периферическое (проблемы уха) — чаще интенсивное, но менее опасное. Центральное (поражение ствола мозга) может быть признаком инсульта. При ДППГ помогают вестибулярные манёвры, при острых приступах — супрессанты. 90% головокружений связаны с внутренним ухом. Балерины годами тренируются подавлять вестибулярные сигналы.

Зуд — неприятное ощущение, вызывающее рефлекторное желание чесаться. Защитный рефлекс: удалить раздражитель. Сигналы от пруритоцепторов передаются через спинной мозг в таламус и кору. Расчёсывание даёт временное облегчение, но создаёт порочный круг: повреждение кожи усиливает зуд. Лечат не рефлекс, а причину — антигистаминные, увлажняющие кремы, гормональные мази. Расчёсывание вредно.

«Мы чешемся около ста раз в день. Чем больше чешешь, тем больше чешется — в кровь выбрасывается гистамин. Народная мудрость «подождать — быстрее перестанет» имеет физиологическое обоснование», — отметил Яков Якубович.

За каждым непроизвольным сигналом организма скрывается либо попытка восстановить утраченный баланс, либо тревожное сообщение о неполадке, которое не стоит игнорировать. Прислушиваться к этим посланиям, различать их оттенки и не мешать им делать своё дело грубым вмешательством — это и есть та самая бытовая грамотность, которая продлевает здоровье без лишних затрат, пишет RuNews24.ru.