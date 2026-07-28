 
Общество

В Пушкинских Горах начали установку въездной стелы

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В Пушкинский Горах, на пересечении улицы Аэродромная и дороги, ведущей в сторону Новоржева, приступили к монтажу въездной стелы. Об этом пишет глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Ранее в заводских условиях были изготовлены основа монумента, панели, лист с профилем А.С.Пушкина, герб района, буквы, которые станут надписью «Пушкинские Горы», смонтировано освещение к ним. Сейчас подрядчик выполняет устройство основания под стелу и укладку брусчатки.

По проекту, в качестве основного материала используется бетон под натуральный валун как продолжение традиции размещения навигационных камней, заложенной С.С.Гейченко.

 
«При разработке проекта въездной стелы старались учесть не только ее функциональное предназначение как наименование населенного пункта, но и возможные варианты использования в качестве фотозоны. Чтобы местные жители и каждый, кто посещает наши заповедные места, смогли сделать интересные и красивые снимки на фоне стелы», - пишет глава округа.

По её словам, после завершения работ это место станет дополнительным элементом и благоустройства, и взаимодействия с посетителями, создающим запоминающиеся моменты.

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