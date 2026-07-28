В Пушкинских Горах начали установку въездной стелы

В Пушкинский Горах, на пересечении улицы Аэродромная и дороги, ведущей в сторону Новоржева, приступили к монтажу въездной стелы. Об этом пишет глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»
Ранее в заводских условиях были изготовлены основа монумента, панели, лист с профилем А.С.Пушкина, герб района, буквы, которые станут надписью «Пушкинские Горы», смонтировано освещение к ним. Сейчас подрядчик выполняет устройство основания под стелу и укладку брусчатки.
По проекту, в качестве основного материала используется бетон под натуральный валун как продолжение традиции размещения навигационных камней, заложенной С.С.Гейченко.
По её словам, после завершения работ это место станет дополнительным элементом и благоустройства, и взаимодействия с посетителями, создающим запоминающиеся моменты.