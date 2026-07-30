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Завершается капитальный ремонт школы №7 и Кадетской школы в Великих Луках

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Завершается капитальный ремонт школы №7 и Кадетской школы в Великих Луках. Готовность образовательных учреждений к новому учебному году проверил в ходе контрольного выезда депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков вместе с руководителем управления образования. Как сообщил депутат на своей странице во «ВКонтакте»,  он осмотрел обновленные помещения, оценил качество выполненных работ и степень готовности объектов.

Фотографии: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

По словам депутата, основные ремонтные работы практически завершены. В настоящее время в школах проводится уборка помещений, расставляется мебель и завершается подготовка к началу учебного года.

«Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что школы будут полностью готовы встретить учеников 1 сентября», — отметил Дмитрий Белюков.
 

Капитальный ремонт образовательных учреждений и контроль качества выполненных работ осуществляются в рамках партийного проекта «Единой России». Особое внимание уделяется соблюдению сроков и созданию современных, безопасных и комфортных условий для обучения школьников. Обновленные школы откроют свои двери для учеников уже в День знаний.

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Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

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