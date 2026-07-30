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В госучебники по русскому для старшеклассников включили информацию о героях СВО

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Информацию о подвигах участников специальной военной операции включили в единые государственные учебники по русскому языку для 10-11-х классов и для колледжей, сообщила журналистам советник президента, председатель Совета при президенте по русскому языку Елена Ямпольская.

«Сведения о героях специальной военной операции, о подвигах Донбасса, уже включены в подготовленные нами единые государственные учебники по русскому языку. Такая информация и такие тексты есть и в учебнике для 10 класса, и для 11 класса, и для среднего профессионального образования», - сказала она.

По ее словам, «обязательно такая информация будет в учебниках по русскому языку для основной школы, над которыми сейчас работают авторские коллективы», пишет «Интерфакс»

«Кроме того, хочу обратить ваше внимание на то, что во внеклассной части школьной программы по литературе также представлены произведения о специальной военной операции. И они уже включены в рекомендованный список произведений патриотической направленности, созданных современными писателями», - напомнила советник президента.

Ранее Ямпольская сообщала, что с 1 сентября 2028 года должны поэтапно вводиться в школы учебники по русскому и литературе для основной школы, для 5-9 классов. Учебники для 10-11 классов подготовлены, прошли экспертизу и дорабатываются с результатами экспертизы, их введение в образовательный процесс начнется с 1 сентября 2027 года. 

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