 
Общество

Суд обязал великолучанина убрать свалку на своём участке

0

Великолукский суд обязал владельца земельного участка привести его в порядок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Великолукским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки к великолучанину об обязании устранить допущенные нарушения в сфере благоустройства.

Обращаясь в суд, истец указал, что ответчик является собственником земельного участка, расположенного на территории города Великие Луки. В ходе проведенной проверки истцом установлено, что на территории указанного земельного участка находится несанкционированная свалка отходов потребления и строительного мусора, а также заросли кустарников и нескошенной травы высотой около 1,5 метров, обследуемый участок своевременно не убирается, что является нарушением правил благоустройства территории муниципального образования.

В адрес ответчика было направлено требование устранить допущенные нарушения в установленный срок, он был привлечен к административной ответственности за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов, но нарушения не устранил и земельный участок в порядок не привел, в связи с чем истец обратился в суд и просил обязать ответчика устранить допущенные нарушения.

В ходе рассмотрения дела ответчик частично выполнил исковые требования, убрал строительный мусор, оставшийся после сноса дома, но полностью земельный участок не очистил.

Суд удовлетворил исковые требования, обязал ответчика ликвидировать несанкционированную свалку отходов потребления, произвести уборку и очистку земельного участка в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026