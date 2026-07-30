Суд обязал великолучанина убрать свалку на своём участке

Великолукский суд обязал владельца земельного участка привести его в порядок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Великолукским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки к великолучанину об обязании устранить допущенные нарушения в сфере благоустройства.

Обращаясь в суд, истец указал, что ответчик является собственником земельного участка, расположенного на территории города Великие Луки. В ходе проведенной проверки истцом установлено, что на территории указанного земельного участка находится несанкционированная свалка отходов потребления и строительного мусора, а также заросли кустарников и нескошенной травы высотой около 1,5 метров, обследуемый участок своевременно не убирается, что является нарушением правил благоустройства территории муниципального образования.

В адрес ответчика было направлено требование устранить допущенные нарушения в установленный срок, он был привлечен к административной ответственности за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов, но нарушения не устранил и земельный участок в порядок не привел, в связи с чем истец обратился в суд и просил обязать ответчика устранить допущенные нарушения.

В ходе рассмотрения дела ответчик частично выполнил исковые требования, убрал строительный мусор, оставшийся после сноса дома, но полностью земельный участок не очистил.

Суд удовлетворил исковые требования, обязал ответчика ликвидировать несанкционированную свалку отходов потребления, произвести уборку и очистку земельного участка в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.