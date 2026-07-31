 
Общество

«Зеркала»: дело Дурова* и будущее Telegram

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Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Зеркала». 

Сегодня в центре внимания ведущих Константина Калиниченко и Ксении Журавковой одна из самых резонансных тем недели — уголовное дело в отношении сооснователя Telegram Павла Дурова* и его последствия.

  • Что происходит вокруг Telegram прямо сейчас?
  • Почему Дурову предъявили обвинения и объявили в розыск?
  • Есть ли юридическая связь между создателем и платформой?
  • Может ли это повлиять на работу мессенджера?
  • Почему многие удивлены таймингом этой истории? 
  • И главный вопрос — речь о безопасности или о попытке договориться?

Ведущие посмотрят на ситуацию через «зеркала» общественного мнения: что пишут в соцсетях, как реагируют медиа, какие версии обсуждают эксперты и пользователи.

Начало программы — в 12.04. Видеотрансляцию можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов 

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