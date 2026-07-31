Вопросы интернета, медицины и дорог обсудили власти с населением двух усвятских деревень

Проблемы жителей усвятских деревень Шершни и Удвяты обсудили с населением депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов вместе с главой Усвятского муниципального округа Дмитрием Петровым. Об этом депутат сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Андрей Козлов / «ВКонтакте».

Парламентарий подчеркнул, что такие встречи — не просто формальность, а возможность вживую услышать людей и понять, что для них по-настоящему важно.

Первым пунктом назначения стала деревня Шершни. Больше всего людей тревожит отсутствие нормального интернета. «Жители обратились с просьбой провести его в сельский клуб и обеспечить весь населенный пункт стабильным скоростным доступом — и я их прекрасно понимаю: в современном мире без связи никуда», — отметил Андрей Козлов.

Еще одна острая тема обсуждения — медицина. Люди хотели регулярного приезда врачей, чтобы была возможность прямо на месте пройти флюорографию и другие обследования. Также была затронута тема дорог, граждане попросили, чтобы в ближайшее время отремонтировали дорогу Усвяты — Дрозды до границы с Белоруссией.

«По каждому из этих вопросов проработаем варианты — ни один пункт не останется без внимания», — подчеркнул депутат.

Дальше путь властей лежал в Удвяты, где тоже накопилось немало насущных проблем. В первую очередь — с мобильной связью: местами ее нет, и это серьезно осложняет жизнь. Также жители обратились с просьбой наладить уличное освещение, отремонтировать дороги внутри деревни и починить электролинию на улице Лесная, дом 3. Важная тема — расчистка лесного массива вдоль деревни. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности людей.

«Все эти вопросы взяли на контроль. Такие встречи помогают увидеть реальную картину, почувствовать, на что нужно обратить внимание в первую очередь. Спасибо жителям за открытость, неравнодушие и конструктивный диалог. Все озвученные проблемы зафиксировали и будем прорабатывать их вместе с профильными службами. Буду держать ситуацию на личном контроле!» — резюмировал Андрей Козлов.