Сергей Вострецов: Работники не должны становиться «невидимками» без пенсий и прав

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ готово участвовать в доработке документа о разграничении трудовых и нетрудовых отношений и дальнейшем контроле. Как сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова, это шаг к защите прав работников.

Власти и представители бизнеса активно работают над документом, который должен четко разграничить трудовые и нетрудовые отношения. В фокусе — платформенная занятость (курьеры, водители агрегаторов), сотрудничество с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), а также аутсорсинговые услуги.

По данным «Ведомостей», бизнес жалуется на отсутствие единого подхода со стороны контрольных органов. Это приводит к неоднозначным проверкам и рискам для компаний. Сейчас идут практически ежедневные встречи с участием ФНС, Минтруда, Роструда и Минэкономразвития, а также представителей платформ. Форматом будущего документа может стать меморандум или письмо с описанием лучших практик. Ожидается, что он появится до 1 сентября.

Актуальность темы не вызывает сомнений. В последние годы многие работодатели переводят сотрудников на статус самозанятых или оформляют их по ГПХ, чтобы минимизировать социальные отчисления, больничные, отпуска и другие гарантии. Это создает «серую зону», где работники лишаются реальной защиты, а государство — налогов и взносов в социальные фонды. Новый документ

призван устранить эту неопределенность и ввести понятные критерии.

«Мы в СОЦПРОФ давно говорим о том, что подмена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами — это не гибкость рынка, а системное нарушение прав людей», — подчеркнул Сергей Вострецов.

По его словам, многие так называемые «самозанятые» на платформах или в аутсорсинге фактически работают как штатные сотрудники: подчиняются графику, правилам компании, используют ее оборудование и инструменты, получают регулярные выплаты. При этом они лишены отпуска, больничных, нормальной пенсии и защиты от произвола.

«Подготовка разъясняющего документа — важный шаг вперед. Но мы настаиваем, чтобы в нем были четкие, конкретные и измеримые признаки трудовых отношений: устойчивый характер работы, интеграция в технологический процесс работодателя, подчинение внутреннему распорядку, зависимость дохода от одного заказчика. Одних рекомендаций мало — нужны жесткие меры ответственности за нарушения, включая существенные штрафы и возможность переквалификации отношений в судебном порядке», — пояснил председатель объединения.

Он добавил, что в СОЦПРОФ готовы активно участвовать в доработке документа и дальнейшем контроле. Цель — чтобы каждый человек, который ежедневно своим трудом создает ценность для бизнеса, получал все положенные социальные гарантии.

«Только так мы обеспечим социальную стабильность и справедливость на рынке труда. Работники России не должны становиться “невидимками” без пенсий и прав», — резюмировал Сергей Вострецов.

Эксперты отмечают, что инициатива властей перекликается с другими изменениями в трудовом законодательстве, включая уточнение признаков трудовых отношений в Трудовом кодексе. Профсоюзы, в том числе СОЦПРОФ, подчеркивают: главное — не формальные формулировки, а реальная защита людей от схем, которые лишают их трудовых прав.

Принятие документа может существенно повлиять на рынок платформенной занятости и практику работы с самозанятыми. СОЦПРОФ продолжит мониторить ситуацию и отстаивать интересы работников, чтобы реформы принесли максимальную пользу именно тем, кто ежедневно трудится.