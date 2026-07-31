В Псковском военном госпитале поздравили раненых бойцов с Днем ВДВ

Для Псковской земли, где дислоцируется прославленная 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, День Воздушно-десантных войск — не просто дата в календаре, а главный праздник, объединяющий весь регион. Накануне этой даты в Псковском военном госпитале прошел особенный концерт. Для защитников Отечества по традиции выступили активисты и волонтеры «Женского движения Единой России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение «Единой России»

В стенах госпиталя звучали патриотические песни, поднимающие боевой дух. Неофициальный гимн ВДВ и авторские композиции исполнил вокалист из 104-го полка Вадим Сухоруков. Выступили творческие коллективы Псковского муниципального округа — артисты из Тямши, Соловьев, Неёлово и других поселений.

Женщины поблагодарили военных за мужество, угостили ароматной домашней выпечкой и передали открытки с теплыми словами поддержки от жителей Псковского округа.

«Для того чтобы поддержать ребят, для того чтобы передать частицу домашнего тепла, мы приготовили подарки и хороший концерт. Самое главное то, что я услышала от них в конце – это наш общий девиз: "Мы вместе и победа будет за нами"», — отметила глава Псковского муниципального округа, участница проекта «Женское движение «Единой России» Наталья Федорова.

Праздник пришел не только в актовый зал, но и в сами палаты. Активистки и волонтеры обошли каждого бойца, чтобы лично поздравить тех, кто по состоянию здоровья не смог выйти на концерт.

«Для нас это большая сердечная и душевная забота, потому что мы видим ребят, которые находятся в госпитале, для них очень важен душевный, духовный подъем. Мы стараемся как раз придать хорошего настроения», — поделилась директор ГТРК «Псков», региональный координатор проекта «Женское движение «Единой России» Наталья Юрченко.

Отдельные слова благодарности организаторы выразили врачам, медсестрам, санитаркам и всему персоналу госпиталя. Их ежедневный труд, забота и внимание к каждому пациенту становятся важнейшей частью выздоровления воинов. Не осталась без внимания и работа молодежи — волонтеров Центра добровольчества, которые помогают собирать подарки и навещать бойцов.