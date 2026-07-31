Почти 450 обращений поступило в псковское УФАС за полгода

447 обращений, жалоб, заявлений по основным направлениям деятельности поступило в УФАС России по Псковской области за первое полугодие 2026 года, сообщила руководитель УФАС Ирина Белоконь на пресс-конференции 31 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На различных товарных рынках проведено 13 анализов конкурентной среды. Выдано семь предупреждений о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, а также рассмотрено два дела о его нарушении.

В реестр недобросовестных поставщиков в рамках закона о контрактной системе включено 11 участников закупок. В РНП в рамках закона о закупках товаров, работ, услуг включено два участника закупок.

Возбуждено 96 административных производств. Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 10 млн рублей.