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Почти 450 обращений поступило в псковское УФАС за полгода

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447 обращений, жалоб, заявлений по основным направлениям деятельности поступило в УФАС России по Псковской области за первое полугодие 2026 года, сообщила руководитель УФАС Ирина Белоконь на пресс-конференции 31 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На различных товарных рынках проведено 13 анализов конкурентной среды. Выдано семь предупреждений о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, а также рассмотрено два дела о его нарушении.

В реестр недобросовестных поставщиков в рамках закона о контрактной системе включено 11 участников закупок. В РНП в рамках закона о закупках товаров, работ, услуг включено два участника закупок.

Возбуждено 96 административных производств. Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 10 млн рублей.

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Белоконь Ирина Владимировна

Белоконь Ирина Владимировна

Руководитель УФАС России по Псковской области

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