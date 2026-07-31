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Скончался первый президент Адвокатской палаты Псковской области Анатолий Герасимов

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Первый президент Адвокатской палаты Псковской области Анатолий Герасимов скончался на 84-м году жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в палате. 

Фото: Адвокатская палата Псковской области

В адвокатуру Анатолий Герасимов пришёл в 1984 году, когда, имея опыт работы в Пыталовском районном народном суде и отделе юстиции Псковского облисполкома, был избран председателем Псковской областной коллегии адвокатов. В 2002 году он был избран президентом Адвокатской палаты области, объединившей всех адвокатов региона.

«Находясь три десятилетия на посту президента Адвокатской палаты, Анатолий Иванович заложил основные принципы и традиции деятельности псковских адвокатов, высоко поднял авторитет адвокатуры области и сплотил адвокатов в единое профессиональное сообщество. Благодаря своему профессионализму, ответственности и преданности делу он заслужил глубокое уважение и высокий авторитет среди коллег», - отметили в палате. 

Адвокатская палата Псковской области выражает соболезнования родным и близким Анатолия Герасимова.

Прощание с ним состоится 1 августа в 11:00 в церкви Николая Чудотворца со Усохи (город Псков, улица Советская, 19).

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