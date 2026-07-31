Скончался первый президент Адвокатской палаты Псковской области Анатолий Герасимов

Первый президент Адвокатской палаты Псковской области Анатолий Герасимов скончался на 84-м году жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в палате.
Фото: Адвокатская палата Псковской области
В адвокатуру Анатолий Герасимов пришёл в 1984 году, когда, имея опыт работы в Пыталовском районном народном суде и отделе юстиции Псковского облисполкома, был избран председателем Псковской областной коллегии адвокатов. В 2002 году он был избран президентом Адвокатской палаты области, объединившей всех адвокатов региона.
Адвокатская палата Псковской области выражает соболезнования родным и близким Анатолия Герасимова.
Прощание с ним состоится 1 августа в 11:00 в церкви Николая Чудотворца со Усохи (город Псков, улица Советская, 19).