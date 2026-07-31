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Крольчата стали новыми обитателями в Псково-Печорском монастыре

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На Святой Горке Псково‑Печерского монастыря появились новые обитатели — кролики. Малышей передали братии по поручению дочки губернатора Псковской области Михаила Ведерникова — Ксюши. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере МАХ.

Видео: Михаил Ведерников / МАХ

По словам губернатора, Святая Горка — место с особым укладом: в тишине и уединении насельники несут послушания, ухаживают за садом и 600‑летним дубом — свидетелем основания обители. Монахи заботятся и о животных: здесь уже живут белки и косули, для которых создают уютную и безопасную среду.

Губернатор отметил, что рад тому, что питомцы Ксюши будут подрастать именно в такой благодатной атмосфере. Он выразил надежду, что общение с крольчатами подарит тепло и утешение тем, кто приходит в монастырь за духовной поддержкой:

«Рад, что Ксюшины питомцы будут подрастать в такой благодатной атмосфере. Надеюсь, общение с милыми, невероятно тактильными крольчатами подарит тепло тем, кто приходит в монастырь за духовной поддержкой».

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