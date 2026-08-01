«Михайловское» приглашает присоединиться к молитве о рабе Божием Семёне

По традиции завтра, 2 августа, в годовщину смерти легендарного музейщика, первого послевоенного директора и хранителя «Пушкинского уголка» Семёна Гейченко, в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» молитвой и добрым словом вспомнят сотрудников и друзей музея, которых уже нет с нами.

Энгель Насибулин. Семён Гейченко (из собрания музея-заповедника «Михайловское»)

Заупокойная служба на городище Воронич, около музейного Георгиевского храма, начнётся в полдень. Все, кто захочет присоединиться к общей молитве — как жители, так и гости Святогорья, — могут вместе с сотрудниками Пушкинского заповедника приехать на литию, которая пройдёт на могилах хранителя и его супруги Любови Джалаловны, тоже много лет отдавшей «Михайловскому». Отъезд автобуса от музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) назначен на 11.20.

Обратно, в посёлок, автобус пойдёт в 13.00.