«Живи и пой, село родное»: День деревни Переслегино отпраздновали в Великолукском округе 

День деревни Переслегино «Живи и пой, село родное» отметили в Великолукском округе 31 июля. На празднике побывал депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов. Парламентарий рассказал о реализующихся в населенном пункте проектах по благоустройству и ремонту на своей странице «ВКонтакте».

Фотографии: Андрей Козлов / «ВКонтакте»

«День получился по‑настоящему насыщенным и душевным! Перед началом праздника вместе с главой Великолукского округа Алексеем Кузьминым и муниципальными депутатами Ольгой Федосеенко и Данилой Сидоровым мы осмотрели объекты, которые реализуются ТОСом "Старый дворик". Было очень приятно видеть, сколько тепла и заботы вложено в эти места. У пожарного водоёма теперь настоящий уголок уюта: яркие домики для кошек, ухоженные клумбы, цветы в вазонах — всё сделано с такой любовью и вниманием к деталям, что хочется просто постоять и полюбоваться», - поделился Андрей Козлов.

Но, самое важное сейчас — это строительство сквера в память об участниках боевых действий всех локальных конфликтов, подчеркнул депутат: «Это место будет не просто зоной отдыха, а настоящей точкой памяти, куда смогут приходить и жители, и гости деревни».

Также представители власти оценили ход работ по ремонту фасада Переслегинского сельского Дома культуры. Полностью завершена покраска фасада лицевой части здания, подрядчик уже приступил к покраске задней части, осталось совсем немного докрасить торцевую — и ДК засияет обновлённым видом.

«А потом началось торжество. Праздник получился ярким и душевным, в нём нашлись активности для всех возрастов. Программа была невероятно насыщенной: поздравления жителей, подведение итогов конкурса на лучший дом‑двор — столько уюта и старания в каждом дворе! Особенно ценно, что за всем этим стоят сами жители. Такие праздники напоминают, как важно ценить своё село, своих людей и всё то, что мы создаём вместе», - заключил Андрей Козлов.