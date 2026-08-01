Врач объяснил агрессивность рака у молодых пациентов

Профессор, д.м.н. Михаил Корякин рассказал, почему у молодых рак протекает агрессивнее. Специалист отметил, что это связано сразу с несколькими факторами.

Если у пожилых опухоль обычно формируется десятилетиями из-за постепенного накопления мутаций, то в молодом возрасте заболевание нередко запускается одной серьезной генетической поломкой. По его словам, такая «готовая программа» сразу делает опухоль агрессивной.

Специалист отметил, что у детей и молодых взрослых клетки активно делятся, поскольку организм продолжает расти. Из-за этого возникшая мутация быстро распространяется, а опухоль использует естественную скорость роста тканей в своих интересах.

Кроме того, такие новообразования нередко возникают из незрелых клеток, которые легче перемещаются по организму, поэтому быстрее дают метастазы, пишет «Известия».

Еще одной причиной эксперт назвал позднюю диагностику. По его словам, рак редко подозревают у подростков и молодых людей, поэтому боль в костях или суставах часто принимают за последствия травмы или занятий спортом. Пока устанавливается истинная причина, агрессивная опухоль успевает значительно увеличиться и распространиться.