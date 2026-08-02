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Эксперт спрогнозировал рост МРОТ до 32 тысяч рублей в 2027 году

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году может превысить 32 тысячи рублей. Такой прогноз сделал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Если посчитать по тому, как минимальный размер оплаты труда рос в прошлые годы, в 2027 году он составит от 31 тыс. до 32 150 рублей», — отметил эксперт в беседе с «РИА Новости».

Он уточнил, что рост может составить от 3,9 до 5,05 тыс. рублей. Окончательный размер МРОТ, который вступит в силу с 1 января 2027 года, правительство утвердит в конце текущего года.

Сафонов отметил, что прогноз основан на динамике последних лет, когда МРОТ увеличивался сразу на несколько тысяч рублей. Кроме того, на его величину влияет общий рост официальных зарплат в стране, пояснил собеседник агентства.

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