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Жители Дарьино отметили День деревни в Островском округе

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Жители деревни Дарьино Островского муниципального округа отметили День деревни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в Мах.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Мах

От администрации Островского округа поздравила и поблагодарила активных и неравнодушных людей, участвующих в общественных делах, благоустройстве и поддерживающих добрососедские отношения первый заместитель главы администрации муниципалитета Юлия Колпинская.

 

По традиции, на праздник собралась вся округа, приехали гости-творческие коллективы из соседнего Пушкиногорского округа. Односельчане поблагодарили за организацию председателя местного ТОСа Владимира Павлова.

«С праздником, жители Дарьино – мира, благополучия, доброго здоровья!» – резюмировал Дмитрий Быстров. 
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