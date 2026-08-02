Жители Дарьино отметили День деревни в Островском округе

Жители деревни Дарьино Островского муниципального округа отметили День деревни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в Мах.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Мах

От администрации Островского округа поздравила и поблагодарила активных и неравнодушных людей, участвующих в общественных делах, благоустройстве и поддерживающих добрососедские отношения первый заместитель главы администрации муниципалитета Юлия Колпинская.

По традиции, на праздник собралась вся округа, приехали гости-творческие коллективы из соседнего Пушкиногорского округа. Односельчане поблагодарили за организацию председателя местного ТОСа Владимира Павлова.