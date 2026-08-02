Врач рассказал о влиянии стресса на здоровье зубов

Стресс и тревожность отражаются на состоянии полости рта. Иногда человек приходит после длительного периода стресса, а за это время состояние зубов и десен меняется настолько, словно прошло не несколько месяцев, а несколько лет, рассказал «Газете.Ru» Алексей Сошников, стоматолог-терапевт, врач-реставратор, руководитель клиники Maestro в Курске.

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Одна из главных причин заключается в том, что при хроническом стрессе многие начинают непроизвольно сильнее сжимать челюсти или скрежетать зубами. Если это происходит во сне, такое состояние называется бруксизмом, а если днем — кленчерингом. Часто человек даже не подозревает, что делает это.

«Постоянная перегрузка жевательных мышц постепенно приводит к стиранию эмали, появлению микротрещин, повышенной чувствительности зубов и клиновидных дефектов — характерных повреждений в области шейки зуба, которые выглядят как небольшие выемки возле десны. У некоторых пациентов появляются боли в височно-нижнечелюстном суставе, щелчки при открывании рта и ощущение постоянного напряжения в области лица», — объяснил врач.

Не меньшее влияние стресс оказывает и на ежедневные привычки. Когда человек находится в состоянии тревоги или эмоционального истощения, он начинает реже и менее тщательно ухаживать за зубами, пропускает вечернюю чистку, откладывает визиты к стоматологу, хуже питается и чаще выбирает продукты с высоким содержанием сахара. Остатки такой пищи становятся питательной средой для бактерий, которые вырабатывают кислоты и разрушают эмаль.

«Еще один важный механизм связан с сухостью во рту. Во время стресса снижается выработка слюны, а именно она помогает естественным образом очищать зубы, защищает эмаль и десны от воздействия бактерий. При недостатке слюны быстрее развивается кариес, чаще воспаляются десны, появляется неприятный запах изо рта, ощущение жжения языка и дискомфорт в полости рта», — добавил эксперт.

У некоторых пациентов на фоне сильного стресса могут возникать эпизоды гастроэзофагеального рефлюкса — состояния, при котором кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод и полость рта, пишет «Газета.ru».. Желудочная кислота постепенно разрушает эмаль, поэтому зубы становятся более чувствительными и быстрее стираются.

«Нередко пациенты замечают кровоточивость десен или их постепенную убыль. Такое состояние называется рецессией десны – она опускается, оголяя корень зуба, который гораздо хуже защищен от внешних воздействий», — поделился врач.