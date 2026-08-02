Дерматовенеролог призвала проводить самоосмотр родинок раз в месяц

Регулярный самоосмотр родинок в домашних условиях с фотофиксацией позволит вовремя заметить меланому. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Мария Шакирова.

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«Самостоятельный осмотр кожи на всех участках, включая спину, кожу головы, стопы и ногти необходимо проводить раз в месяц. Спину удобно фотографировать или просить помощи близких. Если факторов риска нет, осмотр дерматовенеролога с дерматоскопией достаточно проходить раз в год», - сказала Мария Шакирова.

При наличии светлого фототипа кожи, многочисленных или атипичных родинок, а также перенесенной меланомы у родственников, интервал сокращается до трех-шести месяцев. В этом случае врачи часто предлагают цифровое картирование родинок: фотодокументацию с последующим сравнением снимков в динамике. Это позволяет увидеть изменения раньше, чем они станут заметны глазу, добавила дерматолог.

Во время саморевизии родинок насторожить должен один или несколько из следующих признаков: асимметрия родинки, неровные, рваные границы, неоднородный цвет, наличие нескольких оттенков, диаметр более 6 мм. «Плюс правило "гадкого утенка": одно образование заметно отличается от всех остальных на теле. Следует немедленно обратиться к врачу, если родинка кровоточит, мокнет, покрывается корочкой, зудит или болит, если появился быстро растущий узелок, если ранка не заживает более четырех недель, если на ногте появилась темная продольная полоса, особенно с переходом пигмента на кожный валик», - добавила Мария Шакирова.

Врач отметила, что ультрафиолетовое излучение обладает канцерогенным действием с возможностью повреждать ДНК клеток кожи. Но меланома - болезнь многофакторная: наиболее опасны не столько ежедневные бытовые дозы ультрафиолета, сколько эпизодические интенсивные загары и солнечные ожоги, особенно перенесенные в детстве. При этом часто заболевание локализуется на тех участках, куда солнце не попадает: на стопах, ладонях, под ногтями, на слизистых, пишет ТАСС.

Врач напомнила об основных правилах профилактики рака кожи: избегать часов активного излучения солнца (с 11:00 до 16:00) и использовать солнцезащитные средства с фактором защиты 50 и больше. Важно, чтобы средство было с защитой как от УФ-А (UVA), так и от УФ-Б (UVB) лучей.

Также Мария Шакирова призвала не откладывать визит к врачу на потом. «Меланома, выявленная на ранней стадии, излечима более чем в 90% случаев», - подытожила она.