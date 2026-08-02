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Началась первая магнитная буря августа

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Последний месяц лета не стал долго раскачиваться и началась первая магнитная буря августа (она же шестая магнитная буря лета). Выброс плазмы пришел к Земле примерно в 14:30 по московскому времени, но до уровня геомагнитного шторма индексы доросли только сейчас. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН

Событие происходит по прогнозируемому сценарию — как по времени формирования, так и по интенсивности: текущий уровень находится между G1 (слабым) и G2 (обычным). Согласно тому же сценарию, продлится буря недолго — не более 4-6 часов, а, возможно, и меньше.

«Шапку из фольги за такое время не заказать (разве что сделать своими руками), но она все равно не поможет — магнитное поле в отличие от электрического металлами не экранируется», — шутят специалисты.
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