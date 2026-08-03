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Диетолог назвала лучшее время для употребления белковой пищи

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Наиболее благоприятным временем для употребления в пищу продуктов, богатых белком, является первые два часа после тренировки. Прием протеина именно в этот период стимулирует восстановление и рост мышечных волокон, сообщила диетолог-эндокринолог, доктор медицинских наук, замглавы Института медицины и медтехнологий НГУ Дарья Подчиненова.

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В соцсетях активно продвигается тренд на повышенное потребление белка. Его нередко преподносят как ключевой компонент для улучшения фигуры и здоровья, из-за чего растет спрос на протеиновые продукты и добавки, а в ассортимент магазинов все чаще попадают товары с пометкой «высокое содержание белка», включая продукцию от йогуртов до чипсов.

«Прием высококачественного белка после тренировки в так называемое анаболическое окно стимулирует восстановление и рост мышечных волокон. Если принять 20-40 граммов белка в течение 1-2 часов после тренировки, уровень аминокислот в крови остается повышенным в течение 4-6 часов, что обеспечивает продолжительный анаболический сигнал», — сказала Дарья Подчиненова.

Она добавила, что прием белка перед сном также способствует поддержанию мышечной массы в ночные часы, причем для этой цели предпочтительнее использовать содержащийся в молочных продуктах казеин, поскольку он усваивается медленно и обеспечивает стабильное поступление аминокислот в кровь на протяжении всей ночи, пишет ТАСС.

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