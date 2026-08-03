Зарплата строителей в Псковской области за год выросла на 47% — опрос

Ко Дню строителя, который отмечается 9 августа, аналитики платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru подвели итоги первых семи месяцев 2026 года на рынке труда строительной отрасли Псковской области. Исследование показало, что работодатели региона продолжают предлагать конкурентные зарплаты для привлечения специалистов: медианная предлагаемая зарплата, указанная в вакансиях, выросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Динамика предлагаемых зарплат: рост и текущие предложения

Анализ данных hh.ru демонстрирует позитивную динамику оплаты труда в строительной отрасли Псковской области. По итогам января–июля 2026 года медианная предлагаемая зарплата, указанная в вакансиях, составила 123 200 рублей, что на 47% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Сегодня зарплатные предложения в строительной отрасли варьируются от 59 900 до 198 200 рублей.

География спроса: Псковская область в контексте Северо-Запада

По итогам января–июля 2026 года в Псковской области было открыто 3,8 тысячи вакансий в строительной отрасли, что составляет 4% от общего числа строительных вакансий в Северо-Западном федеральном округе. Всего за первые семь месяцев года в СЗФО было открыто более 95 тысяч вакансий в сфере строительства.

Топ-5 регионов СЗФО с наибольшей долей строительных вакансий:

Санкт-Петербург — 47% от общего числа вакансий в строительстве по СЗФО;

Ленинградская область — 14%;

Вологодская область — 8%;

Архангельская область — 6%;

Новгородская область — 5%.

Оставшиеся 20% вакансий распределились между Калининградской, Мурманской и Псковской областями, Республикой Коми, Республикой Карелия и Ненецким автономным округом.

Наиболее востребованные специалисты в Псковской области

По итогам января–июля 2026 года наибольшее количество вакансий в строительстве Псковской области было открыто для следующих специалистов (в скобках указана медианная предлагаемая зарплата):

разнорабочий (115 тысяч рублей) — 40%;

бетонщик, арматурщик, каменщик (180 тысяч рублей) — 9%;

электромонтажник, электромонтер, техник-электрик (82 800 рублей) — 8%;

сварщик (260 тысяч рублей) — 7%;

монтажник (186 100 рублей) — 7%;

машинист (105 800 рублей) — 6%;

слесарь, сантехник (71 100 рублей) — 6%;

инженер-конструктор, инженер-проектировщик (85 тысяч рублей) — 2%;

инженер ПТО, инженер-сметчик (87 тысяч рублей) — 2%;

маляр, штукатур, отделочник (140 тысяч рублей) — 2%.

Наиболее востребованные навыки в строительной отрасли

Аналитика hh.ru показывает, что в 2026 году работодатели строительной отрасли чаще всего указывали в вакансиях следующие навыки: ремонтные работы (более 6 тысяч упоминаний в вакансиях), чтение чертежей (более 4,5 тысячи), умение работать в коллективе (более 4,3 тысячи), владение AutoCAD (более 4,1 тысячи) и техническое обслуживание (более 3,8 тысячи).

Среди гибких навыков, помимо умения работать в коллективе, наиболее востребованными стали организаторские навыки (более 2,6 тысячи), ответственность (более 1,7 тысячи) и умение принимать решения (около одной тысячи). Среди цифровых компетенций, помимо знания AutoCAD (более 4,1 тысячи), наиболее востребованными стали Autodesk Revit (более 1,3 тысячи).