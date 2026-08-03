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Зарплата строителей в Псковской области за год выросла на 47% — опрос

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Ко Дню строителя, который отмечается 9 августа, аналитики платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru подвели итоги первых семи месяцев 2026 года на рынке труда строительной отрасли Псковской области. Исследование показало, что работодатели региона продолжают предлагать конкурентные зарплаты для привлечения специалистов: медианная предлагаемая зарплата, указанная в вакансиях, выросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Динамика предлагаемых зарплат: рост и текущие предложения

Анализ данных hh.ru демонстрирует позитивную динамику оплаты труда в строительной отрасли Псковской области. По итогам января–июля 2026 года медианная предлагаемая зарплата, указанная в вакансиях, составила 123 200 рублей, что на 47% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Сегодня зарплатные предложения в строительной отрасли варьируются от 59 900 до 198 200 рублей.

География спроса: Псковская область в контексте Северо-Запада

По итогам января–июля 2026 года в Псковской области было открыто 3,8 тысячи вакансий в строительной отрасли, что составляет 4% от общего числа строительных вакансий в Северо-Западном федеральном округе. Всего за первые семь месяцев года в СЗФО было открыто более 95 тысяч вакансий в сфере строительства.

Топ-5 регионов СЗФО с наибольшей долей строительных вакансий:

  • Санкт-Петербург — 47% от общего числа вакансий в строительстве по СЗФО;
  • Ленинградская область — 14%;
  • Вологодская область — 8%;
  • Архангельская область — 6%;
  • Новгородская область — 5%.
  • Оставшиеся 20% вакансий распределились между Калининградской, Мурманской и Псковской областями, Республикой Коми, Республикой Карелия и Ненецким автономным округом.

Наиболее востребованные специалисты в Псковской области

По итогам января–июля 2026 года наибольшее количество вакансий в строительстве Псковской области было открыто для следующих специалистов (в скобках указана медианная предлагаемая зарплата):

  • разнорабочий (115 тысяч рублей) — 40%;
  • бетонщик, арматурщик, каменщик (180 тысяч рублей) — 9%;
  • электромонтажник, электромонтер, техник-электрик (82 800 рублей) — 8%;
  • сварщик (260 тысяч рублей) — 7%;
  • монтажник (186 100 рублей) — 7%;
  • машинист (105 800 рублей) — 6%;
  • слесарь, сантехник (71 100 рублей) — 6%;
  • инженер-конструктор, инженер-проектировщик (85 тысяч рублей) — 2%;
  • инженер ПТО, инженер-сметчик (87 тысяч рублей) — 2%;
  • маляр, штукатур, отделочник (140 тысяч рублей) — 2%.
  • Наиболее востребованные навыки в строительной отрасли

Аналитика hh.ru показывает, что в 2026 году работодатели строительной отрасли чаще всего указывали в вакансиях следующие навыки: ремонтные работы (более 6 тысяч упоминаний в вакансиях), чтение чертежей (более 4,5 тысячи), умение работать в коллективе (более 4,3 тысячи), владение AutoCAD (более 4,1 тысячи) и техническое обслуживание (более 3,8 тысячи).

Среди гибких навыков, помимо умения работать в коллективе, наиболее востребованными стали организаторские навыки (более 2,6 тысячи), ответственность (более 1,7 тысячи) и умение принимать решения (около одной тысячи). Среди цифровых компетенций, помимо знания AutoCAD (более 4,1 тысячи), наиболее востребованными стали Autodesk Revit (более 1,3 тысячи).

«Строительная отрасль продолжает оставаться одним из лидеров по спросу на персонал. Мы видим, что компании сохраняют высокий спрос как на инженерные кадры, так и на представителей рабочих профессий. При этом работодатели все чаще оценивают не только профильную подготовку, но и профессиональные и цифровые компетенции специалистов. Сегодня для многих специалистов знание специализированного ПО, умение работать с проектной документацией, а также развитые коммуникативные и организационные навыки — важные конкурентные преимущества при трудоустройстве. Именно сочетание технических и гибких навыков во многом определяет востребованность кандидатов на строительном рынке труда», — комментирует директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.
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