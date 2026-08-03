«Постскриптум»: Выборные барьеры и надо ли ввести цензуру?

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Константин Калиниченко и Татьяна Иванова.

Основные темы программы сегодня:

Слухи о мобилизации сильно преувеличены — в ней, как сказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, нет необходимости;

Плюс 1: основатель Telegram Павел Дуров* внесен в перечень террористов и экстремистов;

Минус 1: Ирину Толмачёву исключили из единого списка «Единой России» для участия в выборах в Заксобрание Псковской области 8-го созыва;

«Псковские каникулы»: областной центр погрузился в эпоху 60–70-х;

За кого голосуют избиратели — за бедных или богатых? Эти и другие политические темы обсудим с нашим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.

* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов