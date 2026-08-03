Отбирать только целые плоды для консервации рекомендует псковичам Роспотребнадзор

При заготовке урожая и домашнем консервировании необходимо строго соблюдать меры безопасности, чтобы избежать пищевых отравлений и сохранить качество продуктов, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: управление Роспотребнадзора по Псковской области

Необходимо отбирать только целые плоды без признаков гнили и повреждений, тщательно промывать их под проточной водой и удалять загрязнения, корнеплоды необходимо очищать щёткой.

Важно поддерживать чистоту рук и рабочей поверхности, регулярно мыть посуду и инструменты в горячей воде с моющим средством. Стеклянная тара должна быть целой, без трещин и сколов, а крышки пригодными для укупоривания. Банки и крышки следует стерилизовать. Это нужно, чтобы уничтожить бактерии, плесень и дрожжи, которые могут привести к порче продуктов.

Приготовление консервов следует вести по проверенным рецептам и не изменять соотношение ингредиентов и режимы термообработки. После укупоривания необходимо правильно охлаждать и хранить заготовки в прохладном тёмном месте, маркируя банки с указанием содержимого и даты, и при каждом использовании проверять крышку и запах: любые признаки вздутия, помутнения, пенистости или неприятного запаха являются поводом для утилизации содержимого.

Особое внимание следует уделять грибным заготовкам, для которых необходима специализированная технология и оборудование. Беременным, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом рекомендуется с осторожностью относиться к домашним консервам.