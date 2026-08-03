Роспотребнадзор предупредил псковичей о новых мошеннических схемах

Управление Роспотребнадзора по Псковской области предупреждает о новых случаях мошенничества. Как сообщило ведомство в своем канале в мессенджере Мах, мошенники выдают себя за сотрудников Роспотребнадзора. Предпринимателям и юридическим лицам стали поступать письма («извещения») на электронную почту от неустановленных лиц о «назначении контрольного мероприятия».

Скриншот «извещения» предоставлен управлением Роспотребнадзора по Псковской области

К письму приложены файлы, в которых содержатся QR-коды. Роспотребнадзор призывает не сканировать их и не переходить по неизвестным ссылкам.