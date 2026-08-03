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Роспотребнадзор предупредил псковичей о новых мошеннических схемах

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Управление Роспотребнадзора по Псковской области предупреждает о новых случаях мошенничества. Как сообщило ведомство в своем канале в мессенджере Мах, мошенники выдают себя за сотрудников Роспотребнадзора. Предпринимателям и юридическим лицам стали поступать письма («извещения») на электронную почту от неустановленных лиц о «назначении контрольного мероприятия». 

Скриншот «извещения» предоставлен управлением Роспотребнадзора по Псковской области

К письму приложены файлы, в которых содержатся QR-коды. Роспотребнадзор призывает не сканировать их и не переходить по неизвестным ссылкам.

«Напоминаем, что о проведении проверки или профилактического визита Роспотребнадзор уведомляет контролируемое лицо через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Просим проявлять бдительность, так как данные действия носят мошеннический характер. При возникновении подобных ситуаций настоятельно рекомендуем оперативно обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности», — прокомментировали в ведомстве.
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