Начинать вакцинацию сразу после рождения ребенка посоветовали псковичам

Появление малыша на свет - это не только радость, но и начало огромной работы его организма по адаптации к новому миру. Внутриутробно ребёнок находился в относительно безопасной среде, а после рождения сразу же сталкивается с миллиардами микроорганизмов. Большинство из них безопасны, но некоторые представляют смертельную угрозу. Именно поэтому защита здоровья ребенка должна начинаться не «когда-нибудь потом», а в первые же часы его жизни, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Многие родители ошибочно полагают, что новорожденный защищен материнскими антителами. Это не совсем так. Такая защита временная: ее уровень быстро снижается, и она не обеспечивает защиту от всех инфекций. Возникает опасное «окно», когда материнская защита уже ослабла, а собственной специфической иммунной защиты у ребенка еще нет.

Иммунная система младенца незрелая, но это не значит, что она функционально несостоятельна. Напротив, в раннем возрасте она хорошо отвечает на вакцинацию. Современные вакцины содержат минимальные, строго дозированные и безопасные компоненты, которые позволяют сформировать специфический иммунный ответ без перенесённого заболевания и его осложнений.

В России действует Национальный календарь профилактических прививок - документ, разработанный с учетом эпидемиологической ситуации и возрастных особенностей формирования иммунитета. В первые дни жизни ребенок получает две ключевые вакцины:

Прививка от гепатита В - в первые 24 часа жизни. Гепатит В - тяжелая вирусная инфекция, поражающая печень. Особенность вируса в том, что чем младше человек в момент заражения, тем выше риск перехода болезни в хроническую форму. У младенцев, заразившихся в период новорожденности, эта вероятность приближается к 90-100%. Если вакцинация проведена в первые 12 часов жизни, малыш приобретает иммунитет в 99% случаев;

- в первые 24 часа жизни. Гепатит В - тяжелая вирусная инфекция, поражающая печень. Особенность вируса в том, что чем младше человек в момент заражения, тем выше риск перехода болезни в хроническую форму. У младенцев, заразившихся в период новорожденности, эта вероятность приближается к 90-100%. Если вакцинация проведена в первые 12 часов жизни, малыш приобретает иммунитет в 99% случаев; Прививка БЦЖ (от туберкулёза) - проводится на 3-7 день жизни. Туберкулез остается актуальной проблемой, а палочка Коха легко передается воздушно-капельным путём. Без прививки встреча новорожденного с инфекцией может привести к молниеносному развитию тяжелых форм, включая туберкулезный менингит.

Календарь прививок составлен таким образом, чтобы защитить детей от опасных инфекций как можно раньше. Своевременное введение вакцин оберегает детей от развития серьёзных инфекционных патологий, которые могут стать фатальными для них ввиду раннего возраста и незрелого иммунного ответа. На сегодняшний день нет данных, что вакцинация в более позднем возрасте переносится лучше или формирует более качественный иммунный ответ. При этом доказано, что откладывание прививок увеличивает риск заболеть именно в самый уязвимый период жизни.

Многочисленные исследования подтверждают безопасность вакцин для новорожденных, рассказали в ведомстве. Побочные эффекты, как правило, ограничиваются местными реакциями (покраснение, небольшая припухлость) или кратковременным повышением температуры. Серьезные осложнения встречаются крайне редко. Вакцины проверены временем и одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

Важно понимать: вакцинация не создает «перегрузку» иммунитета. У человека нет врожденного специфического иммунитета против конкретных возбудителей болезней, с которыми он ещё не встречался. Уже с первых часов жизни ребенок сталкивается с огромным количеством антигенов - бактериями, вирусами, белками пищи, частицами из воздуха. Его иммунная система рассчитана на такую нагрузку и не истощается в процессе формирования иммунного ответа.

Вакцинация защищает не только вашего ребенка. Это важно не только для конкретного человека, но и для общества в целом. Когда достаточное количество людей становится иммунным к определённой инфекции, формируется коллективный иммунитет. Он защищает не только привитых, но и тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям - например, детей с ослабленной иммунной системой.

Снижение уровня вакцинации может привести к вспышкам опасных болезней, которые были побеждены благодаря прививкам.

Для получения максимального эффекта вакцины необходимо вводить до того, как ребенок столкнется с источниками инфекции, так как вакцинация работает на опережение.