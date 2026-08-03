Дело Дурова*: что происходит с Telegram и при чем здесь дети миллиардера

Павел Дуров* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) — международный технологический предприниматель и программист, долларовый миллиардер, известный как создатель двух крупнейших платформ Рунета — основатель «ВКонтакте» и Telegram. За последнюю неделю его история развивалась довольно стремительно. Сначала — сообщения о том, что к нему появились вопросы со стороны российских силовых структур. Затем — официальное обвинение в содействии террористической деятельности. Следом — включение в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Формально претензия выглядит так: Telegram не удалял каналы и боты, которые могли использоваться для подготовки преступлений. И именно это бездействие стало основанием для уголовного дела.

На этом этапе многие начали задаваться вопросом: значит ли это, что теперь под угрозой сам Telegram? Почти сразу появилась целая волна комментариев юристов. Причем довольно единообразных. Большинство из них говорят одно и то же: само по себе уголовное дело в отношении Дурова* не означает автоматического запрета мессенджера. Это разные юридические процессы.

Более того, если бы стояла задача просто заблокировать Telegram, это можно было бы сделать и без всей этой истории с персональным преследованием. Прецеденты в российской практике есть.

Отсюда и появляется более прагматичное объяснение происходящего. Все это выглядит не как попытка «выключить» Telegram, а как способ на него повлиять.

По сути, речь может идти о переговорах — пусть и в довольно жесткой форме. Государство таким образом показывает, что ждет от платформы большей управляемости: быстрее реагировать на требования, активнее модерировать контент, быть более открытой к взаимодействию. И в этом смысле уголовное дело — это не финал, а инструмент давления.

Что это значит для обычных пользователей? Пока — почти ничего. Telegram как работал замедленно, так и работает. Никаких прямых ограничений для пользователей из-за дела Дурова* нет и, судя по логике текущего процесса, в ближайшее время не ожидается.

Но в более долгой перспективе такие истории, по мнению российских властей, вероятно, должны менять саму платформу. Telegram должен стать более «осторожным» — например, быстрее удалять спорный контент или иначе реагировать на требования властей.

На фоне новостей о Дурове* неожиданно появилась ещё одна тема, которая вообще увела обсуждение в сторону. Речь о детях «фигуранта» и его наследстве.

После первых публикаций об уголовном деле в медиа и соцсетях резко начали вспоминать его заявления о том, что он завещал состояние всем своим детям — включая рожденных через донорство. Таких, по его словам, уже более ста.

Тема моментально разошлась. Интернет буквально заполнился обсуждениями: от мемов до вполне серьезных разборов, «как стать наследником миллиардера».

И тут снова в игру вернулись юристы. Они довольно быстро остудили этот ажиотаж. Да, формально право на наследство может быть у всех. Но если учитывать текущий статус Дурова* в России, с деньгами все не так просто.

Любые активы, связанные с человеком из перечня экстремистов и террористов, попадают под жесткий контроль. А это значит, что при попытке получить такие деньги, особенно в российской юрисдикции, могут возникнуть серьезные проблемы — от блокировки счетов до более сложных юридических последствий.

В итоге получается довольно странная картина. С одной стороны — почти футуристичная история про сотни наследников по всему миру. С другой — вполне реальный риск, что доступ к этим деньгам окажется сильно ограничен.

Показательно, что на этом фоне, по сообщениям СМИ, программа донорства, связанная с Дуровым*, продолжает функционировать. Это добавляет истории почти абсурдный оттенок: число потенциальных наследников может расти, тогда как определенность их будущих прав, наоборот, снижается.

Дело в отношении Дурова* — это не просто история про одного человека. И, скорее всего, не попытка напрямую закрыть Telegram. Это инструмент давления и попытка выстроить новые правила взаимодействия с платформой, которая слишком большая, чтобы ее игнорировать, и слишком независимая, чтобы полностью контролировать.

А вся история с детьми и наследством — это скорее побочный эффект: тема, которая оказалась слишком яркой, чтобы ее не обсуждать.

Что будет дальше с Telegram? Короткий ответ — ничего резкого. Он продолжит работать. Но сам контекст вокруг него уже меняется. И, скорее всего, дальше будет не про блокировки, а про постепенное давление и попытки сделать платформу более управляемой. Насколько это получится — вопрос пока открытый.

Ксения Журавкова

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.