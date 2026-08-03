Прием заявок на конкурс летнего оформления Пскова продлится до 15 сентября

Представители бизнеса и жители Пскова могут проявить творческий подход и создать уютную атмосферу летнего города в рамках нового конкурса с использованием брендбука «Псковские каникулы». Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем канале в мессенджере Max.

Фото здесь и далее: канал Бориса Елкина в Max

Глава города призвал псковичей принять участие в мероприятии. «Это прекрасная возможность проявить творческий подход и вместе создать уютную атмосферу летнего города с помощью брендбука "Псковские каникулы"», — заявил Борис Елкин. Он уточнил, что организаторы сохранят номинации из предыдущего конкурса на новогоднее оформление.

Администрация принимает заявки от магазинов, нестационарных торговых объектов, салонов красоты, кафе, аптек, школ, детских садов, спортивных и культурных учреждений, отелей и хостелов. Борис Елкин обратил внимание на специальную категорию для горожан: «И, конечно, отдельная номинация – для псковичей, которые с душой украсят свои окна, балконы и дворы».

Участники направляют заявки с фото- и видеоматериалами на электронную почту: konkurs@pskovadmin.ru до 15 сентября. Всю необходимую информацию организаторы разместили на официальном сайте города.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: +7 (8112) 29-10-67 и +7 (8112) 29-10-71.

В октябре жюри подведет итоги конкурса. «Давайте сделаем Псков ещё ярче и привлекательнее!» - призвал Борис Елкин.