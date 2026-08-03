Сирены сработают в Великих Луках в среду

Комплексная проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны с неоднократным включением звукового сигнала электросирен и сиренно-речевых установок произойдет в Великих Луках 5 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

В соответствии с планом проведения регламентных работ региональной системы оповещения населения Псковской области сирены на территории города будут проверять с 08:00 до 13:00.

«Убедительная просьба гражданам соблюдать спокойствие и не волноваться», - призвали в администрации города.