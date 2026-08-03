Жительницу Новоржевского округа осудили за попытку приобрести наркотики через тайник в лесу

Пушкиногорским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы Новоржевского муниципального округа, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 2 статьи 228 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в мае 2026 года Никандрова, находясь по месту своего жительства, в ходе переписки с неустановленным лицом на одном из сайтов договорилась о приобретении наркотического средства. Перечислив на счет 12 600 рублей, подсудимая получила фотографии, с указанием места нахождения тайников, которые прибыла искать в лесной массив. Однако довести до конца свой преступный умысел она не смогла, так как ее задержали сотрудники полиции.

Признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места работы и места жительства суд признает обстоятельствами, смягчающими ее наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд по делу не установил.

Приговором суда Никандрова признана виновной в совершении указанного преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком два года, в течение которого своим поведением осужденная должна доказать исправление.