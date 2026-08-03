В пушкиногорской деревне Вече начался ремонт братского захоронения

На воинском мемориале в деревне Вече Пушкиногорского муниципального округа начались ремонтные работы по сохранению объекта культурного наследия «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1944 году». Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова в Мах.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / Мах

Работы проводятся по Федеральной программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества» на сумму четыре миллиона рублей.

Глава округа с коллегой Ириной Серовой встретились с представителями подрядной организации, которые проведут укладку брусчатки по периметру воинского захоронения, обустройство основания монумента из валунных камней, установку нового ограждения, обновление текстов на мемориальных плитах, установку малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, урны). До начала работ администрацией округа подготовлен проект, который согласован с министерством культурного наследия Псковской области.