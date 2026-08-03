В России будут маркировать графический роман «В голове Шерлока Холмса» против пропаганды наркотиков

Графический роман «В голове Шерлока Холмса. Дело о скандальном билете», будут маркировать в России по закону против пропаганды наркотиков, следует из отраслевого перечня.

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Книга об известном сыщике, внесенная в перечень в понедельник, выпущена в издательстве АСТ: интерактивное издание с яркими иллюстрациями создано по мотивам произведений Артура Конан Дойла, авторами выступили Сирил Льерон и Бенуа Даан.

Более 150 наименований книг пополнили в понедельник перечень книг, подлежащих специальной маркировке, опубликованный на сайте Российского книжного союза (РКС).

Маркировке теперь подлежит роман лауреата Нобелевской премии по литературе, турецкого писателя Орхана Памука «Имя мне – Красный», бестселлер «Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона» Джеймса Боуэна.

В список также вошли диалоги российского журналиста Евгения Додолева с актером Михаилом Ефремовым и его окружением в сборнике «Михаил Ефремов. Последняя роль», а также «Зов Ктулху» Говарда Лавкрафта, «Доктор Сон» и «Ночные кошмары и фантастические видения» Стивена Кинга, «Удушье» Чака Паланика, «Виктор Цой. Жизнь и "Кино"» Виталия Калгина, «Агата Кристи. Черные сказки белой зимы» Дмитрия Карасюка, «Юрий Хой и группа "Сектор Газа"» Дениса Ступникова.

С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков, пишет РИА Новости.

Минцифры России утвердило порядок маркировки, которой подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла» информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания.