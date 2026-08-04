 
Общество

Специалисты предсказали места следующих вспышек Эболы 

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Специалисты из Африки, Европы и США разработали цифровую модель, позволяющую прогнозировать места с наибольшей вероятностью возникновения новых вспышек геморрагической лихорадки.

В основу алгоритма легли не только данные о распространенности вируса, но и зоны обитания летучих мышей, служащих естественным резервуаром инфекции, а также антропогенные факторы: кустарная добыча ископаемых, охота и локальные вооруженные конфликты. Комплексный учет этих переменных, по словам разработчиков, поднял точность предсказаний до 97%.

«Совмещение данных показывает риск распространения инфекции в северной и западной части ДРК, почти на всей территории Либерии, а также в некоторых частях Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуара, Ганы, Нигерии, Камеруна и Уганды», — сообщили ученые результаты расчета в научной статье.

Вероятность развития эпидемий высока также в Центральноафриканской Республике, некоторых частях Камеруна, Экваториальной Гвинее, Габоне и в Эфиопии, пишут «Известия».

 Обстановка в Демократической Республике Конго остается напряженной. Количество случаев заражения достигло 3 605, 1 587 из которых завершились летально. Показатель смертности составил 44%. По данным ВОЗ, нынешняя вспышка превосходит по масштабам все предшествующие, зафиксированные в стране. 
 

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