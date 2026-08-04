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Грант на миллион рублей могут выиграть СОНКО Псковской области

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Стартовал конкурс на получение субсидии из областного бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодёжной политики Псковской области. Максимальный размер гранта составляет 1 000 000 рублей. 

Изображение: министерство молодёжной политики Псковской области

Приём заявок проходит до 31 августа по ссылке. Победители будут объявлены до 18 октября. Конкурс проводится министерством молодёжной политики Псковской области.

В министерстве напомнили, что в соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2025 года региональные грантовые конкурсы для некоммерческих организаций Псковской области проводятся на платформе «Электронный бюджет». Для участия нужна подтверждённая учётная запись на Госуслугах.

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