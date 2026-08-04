Делегация Псковской области приняла участие во всероссийском форуме «Гвардейск»

Всероссийский молодёжный форум «Гвардейск», объединивший более 1500 активистов из 89 регионов России, проходил с 27 июля по 3 августа на Ржевской земле. В числе участников - делегация Псковской области, представлявшая региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России», от которого участвовали 11 ребят, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото: Псковское региональное отделение «Единой России»

Форум «Гвардейск» ежегодно становится площадкой для обмена опытом, обучения и разработки социально значимых инициатив. В этом году программа включила образовательные лекции, спортивные состязания, интерактивные площадки и творческие выступления. Насыщенность событий позволила каждому участнику выбрать направление по интересам и проявить лидерские качества.

Главным событием форума стал визит заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. В ходе диалога с молодёжью он обсудил актуальные вопросы развития страны, поддержал представленные инициативы и подчеркнул значимость вовлечения подрастающего поколения в социально значимую деятельность.

Отличительная черта «Гвардейска» - командный формат работы. Участники совместно решали поставленные задачи, организовывали быт и участвовали в коллективных играх. Именно в условиях взаимовыручки и общей ответственности, по мнению организаторов, рождаются устойчивые проекты и формируются долгосрочные партнёрские связи.

Как рассказали в региональном отделении «Единой России», участие Псковской области в форуме «Гвардейск» подтверждает высокий уровень подготовки региональной молодёжи и её готовность к решению задач федерального масштаба. В ближайшее время полученный опыт будет внедрён в повседневную деятельность отделения «Молодой Гвардии Единой России», а новые инициативы получат развитие на территории региона.