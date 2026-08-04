Косплееры — не инфантилы, а высокомотивированные творцы, заявил эксперт

Взрослые люди, тратящие месяцы и сотни тысяч рублей на костюм аниме-персонажа, для многих выглядят инфантильными. Но исследователи и сами участники фестивалей с этим не согласны. Как пояснил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, исследование Карпука и Келембет (2024) показало, что косплееры обладают более высоким уровнем увлечённости и креативности по сравнению с гиками. Они также характеризуются высоким стремлением к личностным изменениям и способностью к осознанным самоизменениям. Ценности «развитие себя» и «достижения» более выражены у косплееров.

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«У этого увлечения есть несколько достоинств. Во-первых, самоутверждение и самоуважение: хобби даёт сильные положительные эмоции, помогает преодолевать неуверенность. Во-вторых, развитие навыков: создание костюмов требует рукоделия, конструирования, работы с пластиком и кожей, актёрского мастерства, мейкапа, даже 3D-моделирования. В-третьих, социализация: косплей-сообщества объединяют людей, формируя прочные связи и поддерживающую среду. В-четвёртых, психологическая разгрузка: перевоплощение в персонажа работает как безопасный эскапизм, снижая стресс и позволяя проигрывать эмоциональные состояния», — объяснил Яков Якубович.

Эксперт подчёркивает, что человек, тратящий месяцы на сложный костюм, — не инфантильный взрослый, а высокомотивированный творец, сознательно работающий над собой. Косплей — это профессиональное хэнд-мейд творчество, а не возвращение в детство.

Косплей-фестивали — возможность оказаться в среде, где увлечения не осуждают, где царит взаимопонимание. Молодые люди воплощают любимых героев, проживая другую жизнь хотя бы на несколько часов. Сегодня по всему миру проходят огромные фестивали, посвящённые косплею и гик-культуре. Это не случайно: косплей даёт то, чего не хватает в современном мире — возможность быть замеченным, признанным, частью сообщества, пишет RuNews24.ru.