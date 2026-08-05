Международный день светофора отмечают 5 августа

Международный день светофора отмечается 5 августа в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.

Впрочем, самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году. Спустя три года его фонарь взорвался и поранил полицейского. После этого о светофоре забыли почти на 50 лет — до 1910 года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов.

Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы.

В России светофор появился в январе 1930 года — на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде (сегодня — Санкт-Петербург). В декабре этого же года автоматический регулировщик установили на углу Петровки и Кузнецкого моста в Москве. Третьим городом России, где начал работать светофор, стал Ростов-на-Дону.

В 2010 году в Перми открылся памятник этому устройству. Это событие было приурочено к Международному дню светофора. Сегодня памятники светофору есть также в Москве, Новосибирске, Пензе, Кирове...

Светофор (от рус. свет и греч. φορός — «несущий») — это устройство оптической сигнализации, предназначенное для регулирования движения механических транспортных средств, а также людей на пешеходных переходах и иных участников дорожного движения. Применяется светофор также и на железных дорогах, в судоходстве и мореходстве.

Причем современные светофоры на автомобильных дорогах весьма отличаются от своих предков, на них можно увидеть «анимированных человечков» и обратный отсчёт, стрелочки и кружочки, услышать сигнал, предупреждающий пешехода о скорой смене цвета. И сегодня светофор — это не просто техническое устройство, он является символом цивилизации, порядка и безопасности на дорогах, благоустройства городской инфраструктуры, пишет calend.ru.

Кстати, само слово «светофор» в русский язык официально вошло в 1932 году — тогда его включили в Большую советскую энциклопедию, а в 1940-м — в Словарь Д.Н. Ушакова, хотя использовать его начали, безусловно, раньше.

В России сегодняшний праздник активно используется сотрудниками ГИБДД, работниками образовательных учреждений, волонтерами и активистами общественных организаций как еще один повод напомнить всем участникам дорожного движения, и в первую очередь — детям, о необходимости строго соблюдать требования правил дорожного движения, ведь ценой самой незначительной ошибки на проезжей части может стать жизнь человека.