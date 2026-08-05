В СОЦПРОФ поддержали разъяснение Минтруда: Смена работы не отменяет семейную выплату

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ приветствует позицию Министерства труда РФ, где напомнили о том, что смена работы не лишает права на ежегодную семейную выплату. Как сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова, смена работы — обычная жизненная ситуация, особенно в современных условиях, когда люди ищут более достойную оплату труда или меняют профессию.

Министерство труда и социальной защиты России напомнило гражданам о важной особенности новой меры поддержки — ежегодной семейной выплаты. Право на нее сохраняется даже при смене места работы. Как сообщили в официальном канале Минтруда, если в 2025 году человек трудился в другой организации, это не является препятствием для оформления выплаты. Более того, даже если на момент подачи заявления гражданин временно не работает, он всё равно может обратиться за поддержкой. Главное условие — в прошлом году у него должен был быть доход от трудовой деятельности, с которого уплачивался НДФЛ.

Ежегодная семейная выплата предназначена для работающих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), имеющих двух и более детей. Она представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ и доступна семьям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Подать заявление можно с 1 июня по 1 октября через портал «Госуслуг», отделения Социального фонда России или МФЦ.

«Мы приветствуем позицию министерства труда, которое четко и своевременно разъяснило гражданам их права. Смена работы — обычная жизненная ситуация, особенно в современных условиях, когда люди ищут более достойную оплату труда или меняют профессию. И очень правильно, что государство не ставит таких людей в невыгодное положение. Главное — чтобы человек официально работал и платил налоги», — подчеркнул Сергей Вострецов.

Это полностью соответствует принципам социальной справедливости, за которые всегда выступали профсоюзы СОЦПРОФ.

«Мы неоднократно подчеркивали: поддержка семей с детьми должна быть максимально доступной и понятной. Ежегодная семейная выплата — хороший инструмент, который позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ тем, кто реально трудится и растит детей. Особенно важно, что даже временная потеря работы или переход к другому работодателю не лишают права на эту выплату. Это снижает тревожность у людей и дает им уверенность. Мы считаем, что государство и профсоюзы должны работать вместе, чтобы каждая семья, имеющая на то право, реально получила эту помощь. Работающие родители заслуживают уважения и реальной поддержки — и сегодняшнее разъяснение Минтруда как раз об этом», — резюмировал председатель объединения.

Ранее профсоюзы СОЦПРОФ неоднократно отмечали важность прозрачных и справедливых правил предоставления социальных выплат. Разъяснения Минтруда, по мнению представителей объединения, помогают избежать ненужных отказов и повышают доверие граждан к системе социальной поддержки.