В СОЦПРОФ поддержали разъяснение Минтруда: Смена работы не отменяет семейную выплату

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ приветствует позицию Министерства труда РФ, где напомнили о том, что смена работы не лишает права на ежегодную семейную выплату. Как сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова, смена работы — обычная жизненная ситуация, особенно в современных условиях, когда люди ищут более достойную оплату труда или меняют профессию.
Министерство труда и социальной защиты России напомнило гражданам о важной особенности новой меры поддержки — ежегодной семейной выплаты. Право на нее сохраняется даже при смене места работы. Как сообщили в официальном канале Минтруда, если в 2025 году человек трудился в другой организации, это не является препятствием для оформления выплаты. Более того, даже если на момент подачи заявления гражданин временно не работает, он всё равно может обратиться за поддержкой. Главное условие — в прошлом году у него должен был быть доход от трудовой деятельности, с которого уплачивался НДФЛ.
Ежегодная семейная выплата предназначена для работающих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), имеющих двух и более детей. Она представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ и доступна семьям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Подать заявление можно с 1 июня по 1 октября через портал «Госуслуг», отделения Социального фонда России или МФЦ.
Это полностью соответствует принципам социальной справедливости, за которые всегда выступали профсоюзы СОЦПРОФ.
Ранее профсоюзы СОЦПРОФ неоднократно отмечали важность прозрачных и справедливых правил предоставления социальных выплат. Разъяснения Минтруда, по мнению представителей объединения, помогают избежать ненужных отказов и повышают доверие граждан к системе социальной поддержки.