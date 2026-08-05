 
Общество

Пушкиногорские школы готовят к учебному году

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Подготовка образовательных учреждений Пушкиногорского муниципального округа к новому учебному году идет полным ходом. Об этом в Мах заявила глава округа Оксана Филиппова.

Фото: Оксана Филиппова / Мах

«Сегодня посетила подведомственные учреждения общего образования - СОШ имени А.С.Пушкина и его филиал «Исская основная школа». Летний период - это не время, как кажется некоторым, когда останавливается работа школ. Да, завершился учебный процесс, но затем - сдача экзаменов и организация работы летнего пришкольного лагеря.  Сейчас период активной подготовки школ к приему детей: выполнение текущего косметического ремонта, исполнение предписаний контролирующих служб, обеспечение противопожарных, санитарно-эпидемиологических и антитеррористических мероприятий, комплектование классов и определение нагрузки педагогов, подготовка необходимой документации и многое другое», - отметила Оксана Филиппова.

По ее словам, директор школы Олег Степанов и заведующая филиалом Галина Пустошкина организовали слаженную работу по подготовке к новому учебному году администрации учреждения, педагогических работников и технического персонала.

«Обсудила с коллегами вопросы подготовки школ и комплектования классов: выделенные средства позволяют провести необходимый комплекс мероприятий и провести косметический ремонт. Совсем скоро состоится приемка школ, а коллективы прикладывают все усилия, чтобы принять учеников и обеспечить им комфортные и безопасные условия обучения», - добавила Оксана Филиппова.

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